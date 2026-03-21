７人完全体での活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が１８日、東京ドームでワールドツアーの日本公演を打ち上げた。約４年ぶりのツアーで来日公演としては実に７年ぶり。２日間で１１万人のＡＲＭＹ（ＢＴＳファンの呼称）と再会の喜びを分かち合い、唯一無二のパフォーマンスで圧倒。完全復活を証明した。

コンサートの終盤のあいさつでは、メンバーそれぞれが心境を告白。ＡＲＭＹへの感謝の思いを口にするとともに、今後についても語った。

【メンバーあいさつ（抜粋）】

▼ＲＭ「僕は個人的に映画を見るのが好きです。スマホを消して集中する時間がすごく好きです。今、どこにいても、スマホを見てしまう時代です。だから東京ドームに来ると聞いた時、すごく楽しみでした。今日は、皆さんがスマホよりも自分の目で僕たちを見てくれました。それが本当にうれしかったです。この２時間、僕たちを映画の中にいさせてくれました。皆さんのおかげで、映画の主人公になれました。今日この日をずっと忘れません。本当にありがとう。どこにいても恋しくなると思います。心から愛しています」

▼Ｊｉｎ「（投げキスをして）日本最終日の公演となります。久しぶりの公演で緊張したらどうしようとたくさん心配していました。昨日来てくれたＡＲＭＹの皆さんが楽しんでくれて、終わった後にメンバーでご飯を食べましたが『幸せでうれしかった』と言っていました。たぶん、今日も同じような話をすると思います。みなさんのおかげで、メンバーも自信を持って楽しんで臨むことができていると思います。すべてＡＲＭＹのみなさんのおかげです。ありがとう」

▼ＳＵＧＡ「７年ぶりの日本でのグループの公演となります。３年前（ソロの）『Ｄ―ＤＡＹ』ツアーで来た時と、団体（ＢＴＳの７人）とはグルーヴが違う気がします。久しぶりの公演でしたが、男性のファンが増えていた気がしました。（歓声を聞いて）気のせいではなかった！ ７年ぶり、本当に久しぶりにお会いすることができて本当に感謝しています。また頻繁にお会いしたいです」

▼ｊ―ｈｏｐｅ「今日は楽しかったですか？ 今、素直に伝えたいのは、ツアーのスタートを東京で迎えられて本当によかったと思います。マジです。みなさんの反応が想像以上で感動しました、マジで。僕が約束します。必ず戻ってきます。そのときは今日以上に、もっと楽しい時間を過ごしましょう。愛してます」

▼Ｊｉｍｉｎ「（手紙を読みながら）大切なＡＲＭＹの皆さん。ＡＲＭＹの皆さんを前にすると、頭の中が真っ白になってしまうので、こうして手紙を書いてみることにしました。今日は楽しかったですか？ 僕たちが軍隊に行っている間、もしかしたら僕たちのことを忘れてしまったのではないかと少し心配していました。でもこうしてまた皆さんに会って、その心配はスッキリなくなりました。メンバーたちをみなさんが温かく迎えて下さったおかげで、本当に幸せです。時間があっという間に過ぎてしまいましたね。でも皆さん、本当に今日が最後なのでしょうか？」

▼Ｖ「今日は本当に幸せでした。日本のＡＲＭＹのみんなにすごく会いたかったんですけど、送ってくれたエナジーが僕にとって大きな力になりました。このエネルギーのまま、ツアーを安全に回って日本に戻ってくるので少し、鉄板焼きでも食べて待っていてね。日本で有名な単語を覚えました。好きすぎて滅！」

▼Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ「今日もＡＲＭＹのみんなの応援と歓声、そして幸せそうな表情のおかげでたくさん元気をもらえた気がします。

本当にありがとうございます。また会える時にはもっと成長して歌ってきます。それまでお元気で。そしていつも待っていてくれて、本当にありがとうございます。愛してます。東京最高！」