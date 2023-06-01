[4.18 プレミアリーグ第33節](Tottenham Hotspur Stadium)※25:30開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 31 アントニン・キンスキーDF 4 ケビン・ダンソDF 13 デスティニー・ウドジェDF 23 ペドロ・ポロDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 7 シャビ・シモンズMF 8 イブ・ビスマMF 22 コナー・ギャラガーMF 30 ロドリゴ・ベンタンクールMF 39 ランダル・コロ・ムアニFW 19 ドミニク・ソランケ控えGK 40 ブランドン・オース