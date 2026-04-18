ダウンタウン・浜田雅功たＭＣを務めるフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」。３月２８日放送回は、「爆笑！プロ野球『お金の話』」と題し、お金にまつわるトークが繰り広げられ、５０歳でユニホームを脱ぐまで中日一筋３２年、通算２１９勝のレジェンド投手、山本昌氏（６０）も登場した。山本氏は「僕は１８年連続１億円超えというね…」と年俸について説明。車好きで知られ、夢の１億円プレーヤーになったその日に、ずっと欲