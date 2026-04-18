【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−2 川崎フロンターレ（4月18日／日産スタジアム）【映像】微妙なオフサイド判定→監督激昂（実際の様子）いわゆる「オフサイドディレイ」をめぐって、指揮官が感情を爆発させた。4月18日の明治安田J1百年構想リーグ第11節で、横浜F・マリノスと川崎フロンターレが対戦。アディショナルタイムに勝ち越しゴールを決めた川崎が、2−1で神奈川ダービーを制した。審判の判定を巡っ