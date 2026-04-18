◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が７回まで無安打投球を続けている。１１日の日本ハム戦（エスコン）で今季初白星を挙げ、連勝を狙ったマウンドだった。初回から３者凡退でリズムをつくると、２回はエラーの走者を許しながら３つのアウトを全て三振で奪う好投。７回まで安打を許さず、三振も８個記録。球数は１１３球を数えながら、球威は落ちない投球が続