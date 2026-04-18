アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくらこの日、2回目のランウェイとなる遠藤は3rd SHOW内「GRAPEF」のステージに登場。ふんわりとした雰囲気をまとった1stランウェイから一転、カウガール風スタイルを披露。ステージトップでは