乃木坂46・遠藤さくら、“反則級”舌ペロに歓声 カウガール風ファッション披露
アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくら
この日、2回目のランウェイとなる遠藤は3rd SHOW内「GRAPEF」のステージに登場。ふんわりとした雰囲気をまとった1stランウェイから一転、カウガール風スタイルを披露。ステージトップでは反則級の舌ペロで沸かせた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくら
この日、2回目のランウェイとなる遠藤は3rd SHOW内「GRAPEF」のステージに登場。ふんわりとした雰囲気をまとった1stランウェイから一転、カウガール風スタイルを披露。ステージトップでは反則級の舌ペロで沸かせた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。