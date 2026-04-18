４人組ガールズボーカルグループ「美麗―Ｂｉｒａｙ―」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。４人は大型ファッションイベントに初出演。この日初披露となった新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」（配信日未定）と「ＬＥＴＹＯＵＧＯ」（３月４日配信）の２