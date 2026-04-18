４人組ガールズボーカルグループ「美麗―Ｂｉ ｒａｙ―」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。

４人は大型ファッションイベントに初出演。この日初披露となった新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」（配信日未定）と「ＬＥＴ ＹＯＵ ＧＯ」（３月４日配信）の２曲を堂々と披露した。

緊張の初ステージを終え、Ｅｍｉは「会場の広さに圧倒された。パフォーマンスしていくうちに観客の皆さんが立ち上がってくれたりリアクションしてくださって、すごく感動しました」と回顧。Ｈｉｎａｔａも「ステージに立つ直前まで４人とも緊張していて、背中を叩き合っていたんですけど、最高のパフォーマンスをお届けできたと思いますし、すごい素敵な思い出になりました」と感慨に浸っていた。

新曲も初披露となったが、Ｃｏｃｏｍｉは「誰かとお互いに支え合いながらも成長していく思いを込めた楽曲で、４人の一体感を出した最高の時間だったと思います」と胸を張った。

今回はライブのみの出演となったが、Ｍｉｃｈｅｌｌｅは幼少期にモデルのオーディションを受けていたことを明かし「今後はもっと演技とかモデルも挑戦してみたいなと思っています」と将来的なモデルでの出演ももくろんだ。

「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ」は今年で１６年目を迎え、今回で２９回目の開催。今回のテーマは「ＣＵＴＥ ＷＩＴＨ Ａ ＢＩＴＥ．―“カワイイ”で終わらせない。」で多数のモデルとアーティストが会場を盛り上げた。