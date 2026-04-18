“カジサック”ことキングコングの梶原雄太、長女でモデルの梶原叶渚が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】トップバッターで登場した田村海琉＆ヴァサイェガ渉＆内村颯太白の大きな襟が特徴的なモノトーンのミニワンピースでランウェイを飾った。清楚なお嬢様ファッションで会場を魅了した。『GirlsAward』は今年で16年目