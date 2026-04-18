◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節東京Ｖ１―０千葉（１８日・味スタ）Ｊ１東京Ｖは、ホームで千葉と対戦し１―０で勝利した。ＦＷ染野、ＭＦ新井、ＤＦ宮原が出場停止と主力３枚を欠いたが、後半６分にＦＷ寺沼が決勝ゴールを決めた。前節・浦和戦のＰＫ戦勝利に続いて勝利し、連勝を果たした。城福浩監督は「前々節はサポーターになさけない試合を見せてしまった。我々らしく堅い試合ができたのはよかったと思う」と