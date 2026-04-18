◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから４月１８日、発表された。単勝１番人気は秋華賞３着、エリザベス女王杯２着など実績最上位の（３）パラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）で２・１倍の高い支持を集めた。２番人気は７戦７連対といまだ底を見せていない（１４）ジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）で５