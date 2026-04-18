5人組ボーイズグループ・VIBYが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演した。【パフォーマンス写真】かっこよすぎ…白熱のダンスで会場を盛り上げるVIBY同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1