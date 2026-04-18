VIBY、初登場『ガルアワ』で清涼感100％ステージ BTS・TXTを発掘したミジョン氏がプロデュース
5人組ボーイズグループ・VIBYが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演した。
【パフォーマンス写真】かっこよすぎ…白熱のダンスで会場を盛り上げるVIBY
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた練習生最終12人のうち5人となる。メンバーは、リーダーのIO、副リーダーのRENKI、AKITO、RYOHA、KOTARO。8月31日には、日本武道館で開催するDEBUT SHOWCASEが控えている。
ステージは、Crystal Kay「恋に落ちたら」をリメイクしたプレデビュー曲で幕を開け、清涼感あふれるパフォーマンスで会場を包み込んだ。
MCではグループの紹介も行われたが、初めての大きな舞台に緊張した様子で、言葉に詰まる場面も。それでも懸命に思いを伝えようとする姿に、客席からは「かわいい…」と温かい声が上がった。
ラストにはデビュー曲「Mi*light」を披露。パワフルさと爽やかさを兼ね備えたステージで観客を引き込み、会場は大きな拍手に包まれた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【パフォーマンス写真】かっこよすぎ…白熱のダンスで会場を盛り上げるVIBY
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた練習生最終12人のうち5人となる。メンバーは、リーダーのIO、副リーダーのRENKI、AKITO、RYOHA、KOTARO。8月31日には、日本武道館で開催するDEBUT SHOWCASEが控えている。
MCではグループの紹介も行われたが、初めての大きな舞台に緊張した様子で、言葉に詰まる場面も。それでも懸命に思いを伝えようとする姿に、客席からは「かわいい…」と温かい声が上がった。
ラストにはデビュー曲「Mi*light」を披露。パワフルさと爽やかさを兼ね備えたステージで観客を引き込み、会場は大きな拍手に包まれた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。