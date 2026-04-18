ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました』「卒業編2026」でカップルとなった今井暖大＆時田音々（はるねね）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。【全身ショット】クールな表情で会場の視線を引きつけた、はるねねカップルはるねねは、黒ジャケットをリンクさせたスタイリングで登場。息の合っ