熊本県天草市五和町の道の駅「イルカセンター」でイルカウォッチングの安全祈願祭が行われました。五和町沖では年間およそ6万人がイルカウォッチングを楽しんでいます。 五和町のイルカウォッチング事業者チームは法人を設立し、安全運航のルールの徹底を図ります。