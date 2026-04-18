歌手の小柳ルミ子が１８日、大阪のサンケイホールブリーゼで「デビュー５５周年新曲ヒット御礼！ヒストリーライブｉｎ大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」を開催した。歌手活動、女優業と精力的に動き続けているが、最近はストレッチ本が話題に。「ステージをご覧になっていただくと、ストレッチを毎日やってるから、ルミ子さん、これだけ動けるんだなっていうのをお分かりいただけると思います」と