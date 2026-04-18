【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの吉川ひなのが4月16日、自身のInstagramを更新。過去ショットを公開した。【写真】沖縄留学中モデル「異次元の美しさ」過去ショット披露◆吉川ひなの、過去ショット公開「もはや自分じゃないみたい」吉川は「ふと送られてきたこの画像 懐かしすぎて、もはや自分じゃないみたい」とコメントし、新聞広告でモデルを務めているまだ幼さの残る自身の過去ショットを公開。「でも、このときのことを