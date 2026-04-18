吉川ひなの「もはや自分じゃないみたい」過去ショット公開「異次元の美しさ」「何頭身？」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの吉川ひなのが4月16日、自身のInstagramを更新。過去ショットを公開した。
【写真】沖縄留学中モデル「異次元の美しさ」過去ショット披露
吉川は「ふと送られてきたこの画像 懐かしすぎて、もはや自分じゃないみたい」とコメントし、新聞広告でモデルを務めているまだ幼さの残る自身の過去ショットを公開。「でも、このときのことをすごくよく覚えてる。長女はもうこのときのわたしの年齢を超えた。なんだか感慨深〜い！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「異次元の美しさ」「何頭身？」「すごい美少女」「素敵すぎる」「見た時の衝撃すごかった」「可愛すぎて今でもはっきり覚えてる」などと反響が寄せられている。
吉川は1999年2月にミュージシャン・IZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。なお、2024年11月には自身のInstagramを通じて、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告。アメリカ・ハワイを拠点に生活していたが2025年3月12日に自身のInstagramで沖縄に親子で留学することを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】沖縄留学中モデル「異次元の美しさ」過去ショット披露
◆吉川ひなの、過去ショット公開「もはや自分じゃないみたい」
吉川は「ふと送られてきたこの画像 懐かしすぎて、もはや自分じゃないみたい」とコメントし、新聞広告でモデルを務めているまだ幼さの残る自身の過去ショットを公開。「でも、このときのことをすごくよく覚えてる。長女はもうこのときのわたしの年齢を超えた。なんだか感慨深〜い！」とつづっている。
◆吉川ひなのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元の美しさ」「何頭身？」「すごい美少女」「素敵すぎる」「見た時の衝撃すごかった」「可愛すぎて今でもはっきり覚えてる」などと反響が寄せられている。
吉川は1999年2月にミュージシャン・IZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。なお、2024年11月には自身のInstagramを通じて、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告。アメリカ・ハワイを拠点に生活していたが2025年3月12日に自身のInstagramで沖縄に親子で留学することを明かしていた。（modelpress編集部）
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