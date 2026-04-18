大相撲の春巡業が１８日、埼玉・所沢市の所沢市民体育館で行われた。大関に復帰した霧島（音羽山）は、新入幕の先場所で敢闘賞を受賞した藤青雲（藤島）を指名。計１２番で８勝４敗で「若干やりづらいところがあった」と振り返った。今巡業で相撲を取る稽古を行ったのは６日ぶりで３度目だ。１１、１２日と２日連続で取っていたが、そこから「ちょっと休みを入れた」と説明。春巡業も残り８日間。夏場所（５月１０日初日・両国