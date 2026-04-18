【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節】(JITス)甲府 0-1(前半0-0)藤枝<得点者>[藤]真鍋隼虎(72分)<警告>[甲]福井啓太(40分)、小林岩魚(90分)[藤]菊井悠介(27分)、鈴木翔太(63分)、三木仁太(67分)主審:山下良美