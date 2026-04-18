◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日が３回に先制のチャンスを逃した。１死から大島が中前打。辻本がバントを決められずに追い込まれたが、ヒッティングに切り替えて中前打で続いた。一塁走者の大島は一気に三塁に進み、送球の間に辻本も二塁へ。ともに今季初スタメンの１、２番コンビがいずれも今季初安打で好機をつくったが、３番の福永が一邪飛に倒れた。細川は２ボールになったところで申告敬遠。２死