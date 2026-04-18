俳優の土屋太鳳さん（31）が2026年4月9日、自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを披露した。「弟に教わった蹴りを」土屋さんは、「こんばんは」と切り出し、スーツ姿で蹴りのポーズをとるショットを投稿した。「#テレビ朝日 系列で放送されたドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』観て下さった方々、コメントを寄せて下さっている方々、本当に本当に本当に...ありがとうございます」と感謝の言葉を寄せていた。また