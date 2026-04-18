俳優の土屋太鳳さん（31）が2026年4月9日、自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを披露した。

「弟に教わった蹴りを」

土屋さんは、「こんばんは」と切り出し、スーツ姿で蹴りのポーズをとるショットを投稿した。

「#テレビ朝日 系列で放送されたドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』観て下さった方々、コメントを寄せて下さっている方々、本当に本当に本当に...ありがとうございます」と感謝の言葉を寄せていた。

また、「ということで、今日の写真は弟に教わった蹴りを、桃子の姿で」と説明し、「こんな感じで、現場の写真も載せていけたらと思っています」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いパーカーと、黒いスーツを着用。自身が出演するドラマのポスターをバックに、足を腰より高くあげてキックするポーズをして、笑顔をみせていた。

この投稿には、「本当に顔もスタイルも文章も美しい」「蹴りのポーズが最高」「超かっこいい！」「足が長い！！」「綺麗すぎ」といったコメントが寄せられていた。