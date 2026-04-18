森下龍矢が今季リーグ3点目を決めたイングランド2部ブラックバーンは現地時間4月17日、チャンピオンシップ第43節でコベントリー・シティと対戦し、1-1で引き分けた。この試合で日本人MFが決めた先制ゴールが「なぜそこにいる…」と注目を集めている。サイドが本職のMF森下龍矢だが、攻撃センスを買われてシャドーの一角で先発出場。前半をスコアレスで折り返した後半9分に待望の瞬間が訪れた。ペナルティーエリア内で相手DFの