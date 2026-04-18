【モデルプレス＝2026/04/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が4月17日、自身のInstagramを更新。大胆にカラーチェンジした髪を公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場K-POP美女「ビジュ最強」と話題のド派手ヘア◆ウィンター、ヘアカラーチェンジしたショットを披露ウィンターは、鏡越しの自撮りショットや、髪の生え際が見える上からのショットなど、複数枚の写真を投稿。以前のダークなロ