【モデルプレス＝2026/04/18】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が4月14日、自身のInstagramを更新。宮古島での休暇の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳紅白出場アイドル「透明感すごい」と話題の水着姿◆櫻井優衣、親知らず休暇中の宮古島水着ショット披露3月31日の投稿で親知らずを一気に3本抜歯したことを報告していた櫻井は「宮古島で親知らず休暇を過ごしました！」と報告。続