タカラジェンヌを育成する兵庫県宝塚市の宝塚音楽学校（中西達也校長）で１８日、第１１４期生の入学式が行われ、倍率１０・５５倍を突破した４０人が出席した。新入生総代で、和歌山市出身の西前比草（ひな）さんは「夢にまで見た宝塚音楽学校の制服に身を包むことができ、今、私たちは喜びと感謝の気持ちでいっぱい。清く正しく美しくの教えの下、お互いを思いやり、立派な舞台人になるよう限りなき芸の道に精進することを、