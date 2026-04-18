4月18日午後1時20分頃、甲信越地方で最大震度5強の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内で観測された地震は以下の通りです。【震度1】 富士市・富士宮市・静岡市葵区・浜松市浜名区・浜松市天竜区・袋井市・湖西市・伊豆の国市・伊豆市この地震の震源地は長野県北部。震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。