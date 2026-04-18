建設用３Ｄプリンターの活用が急速に広がり、住宅の建設に取り入れる動きがある。従来の家造りと比べて、自由な造形が可能になったり、工期の短縮やコストダウンなどが見込めたりするという。３Ｄプリンター住宅の普及の可能性を探った。（山田朋代）■１０日で造形３月下旬、宮城県栗原市の山あいの集落を訪れると、円筒状の白い建物「ステルスハウス」に目を奪われた。高さ約６メートルの建物は昨年１１月、建設用３Ｄプリ