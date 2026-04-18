絢香が、新曲「OK! GO!」を5月6日に配信リリース。あわせてジャケット写真も公開され、TikTokにてTVサイズの先行配信もスタートした。 （関連：絢香、『王様のブランチ』新テーマソング「OK! GO!」配信リリース） 本楽曲は、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）の4月からの新テーマソング。番組のために書き下ろされた、すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージ