女優の池端杏慈が16日、都内で開催された富士フイルムの最新エントリーモデル『instax mini 13』の発表に伴う「instax“チェキ”体験イベント」に出席し、同製品のアンバサダーに就任した。 池端さんは、「『mini 13』のアンバサダー就任のお話を聞いたときはとても嬉しかったです！昔から使っているチェキ™に携わることができ、『mini 13』のアンバサダーに就任できた喜びを感じています」ログインして続きを読むThe post