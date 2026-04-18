FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が、千鳥・ノブと“おそろい”のチョビ髭姿を披露し「おそろぴ！」と笑顔を見せる場面があった。【映像】FRUITS ZIPPER仲川瑠夏の“チョビ髭”姿『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、「ABEMA開局10周年30時間限界突破フェス