勝って驕らず、控えめな“お嬢”の笑顔もファンには眩しい。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第2試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。チームは3位へ浮上した。【映像】行き詰まる接戦に勝利！黒沢は試合後もニッコリ第1試合は萩原聖人（連盟）がEX風林火山・永井孝典（最高位戦）との接戦の末2着となり、＋18.1のポイントを獲得。さらなる上位への追撃を目指して始まった当試合は東家