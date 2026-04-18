●大仕事を終え「燃え尽き症候群のように…」 えん罪事件を取り上げ、権力の腐敗やテレビ報道の在り方に一石を投じた『エルピス―希望、あるいは災い―』(22年)で数々の賞に輝いたカンテレの佐野亜裕美プロデューサーが、3年半ぶりに連続ドラマの現場へ帰ってきた。大仕事を終えた後、「燃え尽き症候群のような感じになった」と人生の岐路を経てたどり着いた新作が、『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系 20日スタート、毎週月曜