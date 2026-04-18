800万本の黄色い花。毎年、ゴールデンウイークにまつりが開かれる飯山市の菜の花公園です。市によりますと、菜の花は7分から8分咲きと先週末からすでに見頃となっています。長野市から「菜の花がちょうど良い季節だということで足を延ばしてきました。景色と相まって感動しますね」菜の花まつりは５月3日から5日まで。開幕まではまだ半月ほどあります。公園では、菜の花の先端を切り落とすことで見頃が長く続くように