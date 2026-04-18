タレント・実業家の川崎希（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。家族で沖縄旅行に出かけた際の、「人生2回目」というプールの中で豪華な朝食を満喫する“ぜいたく”な家族ショットを披露した。【写真・動画】「人生2回目の…」家族5人での優雅な“プール朝食”ショットを披露した川崎希「Floating breakfast 人生2回目のプールの中での朝ごはん 前回はグーちゃんが生まれる前に宮古島に行ったときに初フローティングして