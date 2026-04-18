川崎希、夫・アレク＆3人の子どもたちとぜいたくな“プール朝食” 沖縄でのバカンスショット披露
タレント・実業家の川崎希（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。家族で沖縄旅行に出かけた際の、「人生2回目」というプールの中で豪華な朝食を満喫する“ぜいたく”な家族ショットを披露した。
【写真・動画】「人生2回目の…」家族5人での優雅な“プール朝食”ショットを披露した川崎希
「Floating breakfast 人生2回目のプールの中での朝ごはん 前回はグーちゃんが生まれる前に宮古島に行ったときに初フローティングしてて、楽しすぎてまたやってみたー これ楽しみだったから5人で出来て嬉しいな 一日中プールにいても飽きないくらい、お部屋プール気に入ってるよ」とつづり、ぜいたくで幸せなひとときがうかがえる写真や動画をアップした。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にタレントのアレクサンダー（43）と結婚し、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めている。17年8月に第1子・長男、20年10月に第2子・長女、25年6月に第3子・次女を出産した。
【写真・動画】「人生2回目の…」家族5人での優雅な“プール朝食”ショットを披露した川崎希
「Floating breakfast 人生2回目のプールの中での朝ごはん 前回はグーちゃんが生まれる前に宮古島に行ったときに初フローティングしてて、楽しすぎてまたやってみたー これ楽しみだったから5人で出来て嬉しいな 一日中プールにいても飽きないくらい、お部屋プール気に入ってるよ」とつづり、ぜいたくで幸せなひとときがうかがえる写真や動画をアップした。