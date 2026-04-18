18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比890円高の5万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 62472.33円ボリンジャーバンド3σ 59893.69円ボリンジャーバンド2σ 59690.00円18日夜間取引終値 58894.00円5日移動平均 58475.90円17日日経平均株価現物終値 57315.04円ボリンジャーバンド1σ 56490.00円一目均衡表・転換線 5