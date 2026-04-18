きょう4月18日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！☆「日本全国 道の駅伝」道の駅で売られている商品の中から直近1か月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む、大好評の「日本全国 道の駅伝」。第8走者のランナー・大橋和也（なにわ男子）が閉店時間ギリギリに駆け込んだのは北海道本別町の「道の駅 ステラ★ほ