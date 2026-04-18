3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、18日（土）より開催されるスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」について寄せられたメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――Mrs. GREEN APPLEは、4月18日（土