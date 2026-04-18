＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る渋野日向子は3バーディ・3ボギーの「72」と伸ばせず、トータル1オーバー・105位タイでホールアウト。予選落ちがほぼ確実となった。日本勢最上位の岩井千怜はトータル9アンダー・3位タイ。山下美夢有と勝みなみはトー