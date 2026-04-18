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ＮＹ各市場３時台ダウ平均は９１３ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均49492.41（+913.69+1.88%） ナスダック24424.99（+322.29+1.34%） CME日経平均先物59840（大証終比：+1040+1.74%） 欧州株式17日終値 英FT100 10667.63（+77.64+0.73%） 独DAX 24702.24（+547.77+2.27%） 仏CAC40 8425.13（+162.43+1.97%） 米国債利