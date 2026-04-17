4月16日、本震から10年を迎える熊本地震。 「東日本大震災」と「熊本地震」の2度の震災を経験し、県内で再出発した夫婦を取材しました。 和と洋を掛け合わせたモダンな佇まいが印象的な、大村市西本町にある「ちわたや」。 県内の素材を使った、色とりどりのジェラートなどを提供しています。 しかし この店をオープンするまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。 この店を営む、前野