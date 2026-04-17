地上のレーダーの電波が200光年先まで届く!?航空機の運航において、レーダーは欠かせません。その機能が失われた瞬間、航空交通という巨大なシステムは即座に麻痺することになるでしょう。現代の空域管理は、電波によって航空機の位置、高度、速度を捕捉し、緻密に調整された秩序の上に成立しています。レーダーの原理は驚くほど単純です。地上から放射された電波が空中の物体に反射し、再び受信機へ戻るまでの時間差を計測す