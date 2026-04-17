◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2−1中日（17日、甲子園）敵地甲子園球場での3連戦の初戦を迎えた中日。初回、阪神先発・村上頌樹投手に対し2アウトから3番細川成也選手が2ベースヒットで出塁。続く4番・ボスラー選手が四球を選びチャンスを広げると、5番高橋周平選手が先制タイムリー。幸先良くリードを奪うことに成功します。先発は今季ここまで21イニングを投げて自責点2、防御率0.86の柳裕也投手。甲子園では通算2勝8敗と2019年5月