2026年4月17日放送の『A-Studio+』に柳楽優弥さんが登場。撮影前のあるルーティンや、家族について語ります。そこで今回は柳楽さんが俳優への思いを語った『婦人公論』2021年8月10日号の記事を再配信します。*****14歳で鮮烈なスクリーンデビューを果たし、以降さまざまな作品で印象的な役を演じてきた柳楽優弥さん。経験を積んでもなお、満足することはないと言います（撮影＝宅間國博構成＝上田恵子）【他の写真】目力がツヨイ