7月より放送されるオリジナルアニメーション『さよならララ』のオープニングテーマが、いきものがかりによる書き下ろし楽曲「さよならララ」に決定。あわせてメインPV第2弾と追加キャストが公開された。 参考：『さよならララ』メインビジュアル第2弾公開第1話先行上映付き特別試写会の開催も 本作は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュース