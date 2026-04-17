ソニーミュージックアーティスツは17日、公式サイトを更新し、岡崎体育「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」においてのオフィシャル先行チケット受付に不備があった報告。チケットぴあが謝罪し、今後の対応について発表した。【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時公式サイトでは「【重要】チケットぴあよりお知らせ」と題し、「「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」のオフィシャ