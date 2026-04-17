ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１７日、東京・赤坂Ｂｉｚタワーで行われた「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ“ナイトグラフィーイルミネーションｂｙＧａｌａｘｙＷｉｔｈＭＥ：Ｉ”」に出席した。雲一つ無いきれいな夜空の下、７人が白のドレス姿で登場すると、会場は華やかな雰囲気に様変わりした。ＲＩＮＯＮは「Ｇａｌａｘｙファッションです」と笑顔。初の点灯式だったが、ＳＵＺＵは「うれしい気持ちでいっぱいです